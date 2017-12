Cobrança de serviço de assinatura é mais assertiva de 14 a 23 de cada mês

As empresas com modelo de assinatura, como Netflix e Wine.com.br, podem ser mais assertivas na cobrança dos serviços. Pesquisa da Adyen, empresa holandesa de pagamentos digitais, analisou 300 milhões de transações e constatou que, no caso de operações com cartões brasileiros, o melhor momento para recebimento é o intervalo entre os dias 14 e 23 de cada mês.

Cancelamentos

Escolher o horário de cobrança também pode fazer diferença. O início da manhã é o período, conforme a pesquisa da Adyen, mais assertivo. Assim, selecionar o horário exato pode garantir uma maior receita e ajudar a coibir o chamado “churn involuntário”, quando o cliente tem sua assinatura cancelada sem desejar.

Promissor

Atualmente, as empresas com modelo de assinatura crescem nove vezes mais do que as outras, segundo a Adyen. O Brasil, onde essas companhias faturaram R$ 700 milhões no ano passado, é tido como um dos países mais promissores para esse modelo de negócio.

