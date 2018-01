Coluna do Broadcast

A gestora Victoire acaba de aderir ao Código da Amec, associação que representa investidores institucionais com mais de R$ 400 bilhões investidos no mercado brasileiro de ações. Agora são 12 signatários, incluindo o Itaú Unibanco. O código lançado recentemente segue o modelo “stewardship’, ou seja, com atenção para o dever fiduciário dos investidores quando têm em mãos recursos de terceiros.(