Colocada à venda, Via Varejo será ajudada por ganhos extraordinários

Em meio ao seu processo de venda, a Via Varejo deve ter os resultados do quarto trimestre de 2016 favorecidos por ganhos extraordinários. Os números serão beneficiados por uma série de efeitos pontuais.

Operações em série

A Via Varejo já anunciou em novembro a entrada de R$ 120 milhões em acordos de cartões e seguros com o Bradesco e a Tempo, respectivamente, e ainda receberá até o final desta semana outros R$ 270 milhões referentes a um acordo com a seguradora Zurich. Além disso, a empresa vai se apropriar no quarto trimestre de 2016 de créditos tributários referentes à isenção de PIS/Cofins para smartphones e tablets. (Dayanne Sousa)

