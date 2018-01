A venda de consórcios, que ganhou espaço na crise, ultrapassou, de janeiro a março, a marca de R$ 2 bilhões no Banco do Brasil. Foram, no total, 56 mil cotas de consórcios no primeiro trimestre, expansão de 60% em relação a igual período de 2016, tanto em volume quanto em cotas. O crescimento foi possível com o impulso de canais alternativos e mobile, além da oferta para os clientes de Atacado e Private.

