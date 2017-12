Com apoio de fundos, plano da Oi deve ter aumento de capital de R$ 9 bi

O plano de recuperação que a Oi promete apresentar nesta quarta-feira, 27, deve propor um aumento de capital de R$ 9 bilhões, superior aos R$ 8 bilhões apresentados na versão divulgada em agosto. Com isso, a porção de dinheiro novo a ser injetado na companhia também aumentou em quase R$ 1 bilhão, para aproximadamente R$ 6 bilhões, após uma intensa rodada de visitas da administração e do filho de Nelson Tanure a fundos no exterior. A companhia obteve compromisso de apoio ao aumento de capital de seis fundos – grupo que está sendo chamado de G6. Entre eles, estão os fundos Solus Alternative Asset Management, Centerbridge Partners e Silver Point Capital. Acionistas também participarão do aumento de capital. O Conselho de Administração se reúne nesta quarta-feira, ao meio-dia, para validar o plano. Procurada, a Oi não comentou.

