Com aporte de fundo, Advance Medical Group mira expansão no Brasil

A Advance Medical Group, que faz serviços de gestão de saúde, mira expandir sua operação no Brasil após o aporte de recursos do americano Summit Partners. Já no azul após três anos de atividade no País, espera que sua carteira de clientes salte de 350 mil para meio milhão de vidas em 2018. Ao oferecer opinião médica independente, a empresa busca diminuir reajustes dos planos de saúde de seus clientes. No Brasil, atende pesos pesados como Google, BR Foods, Renault, Nissan, Suzano, Fleury e Hospital Sírio-Libanês. (Com Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter