Com aporte, Guichê Virtual compra controle da G&M Soluções

A startup Guichê Virtual, com foco em venda de passagens de ônibus online, desembolsou R$ 6 milhões para adquirir o controle da G&M Soluções, especializada em sistemas para o setor rodoviário. O investimento foi possível graças ao aporte feito no ano passado pelo fundo Kaszek Ventures. Com a aquisição, planeja ampliar seu portfólio para empresas de ônibus. Após vender mais de 2 milhões de passagens no ano passado, a Guichê Virtual espera fechar 2017 com mais de 4 milhões de bilhetes comercializados.

