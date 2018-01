Com capital em xeque, Caixa posterga balanço para 2018

Pressionada para adequar o seu capital, a Caixa Econômica Federal vai divulgar o seu balanço do terceiro trimestre somente em 2018, em conjunto com os resultados anuais e ainda do quarto trimestre. O fato é raro. No mercado, ninguém se lembra de outra vez que a instituição tenha deixado de publicar um resultado trimestral no ano vigente. Embora a estatal não siga à risca o calendário dos demais bancos, até porque não tem capital aberto, a divulgação vinha sendo mais regular nos últimos anos.

Os atrasos na apresentação de resultados da Caixa se tornaram recorrentes sob o governo do presidente Michel Temer. O banco vive a necessidade de recompor seu capital para fazer frente às novas exigências internacionais, batizadas de Basileia III e que já avançam para a versão IV.

O desafio da Caixa é consequência de anos de concessões excessivas de crédito enquanto as demais instituições se retraíram. Dentre os socorros esperados para o banco público, estão uma ajudinha do FGTS – à espera da sanção de Temer. Há ainda a venda do balcão de seguros e de uma empresa de cartões. Procurada, a Caixa não comentou.

