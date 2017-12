Com crise, brasileiros querem morar fora do país

Diante do ambiente de crise política e econômica no País, 36% dos brasileiros têm planos de morar fora do Brasil. A pesquisa, realizada pela consultoria A Ponte Estratégia, aponta ainda que 70,3% dos entrevistados dizem ter aprendido a economizar por conta da situação econômica do País e 6,5% afirmam que, agora, calculam os juros. O levantamento foi realizado com 1.200 pessoas entre 18 a 65 anos, considerados da “nova classe média”, e será divulgado no Congresso Nacional de Relacionamento Empresa-Cliente, o Conarec/2017.

