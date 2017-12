A crise econômica brasileira levou os consumidores a pesquisarem cada vez mais antes de efetuarem suas compras. Foi registrado aumento de 140% no número de visitas a lojas onlines pelo usuário antes da conclusão da compra nos últimos dois anos, mostra pesquisa da Cuponomia. Além disso, as compras na internet realizadas com cupons de desconto aumentaram 50% no primeiro semestre deste ano.

Siga a @colunadobroad no Twitter