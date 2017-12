Com dívidas de R$ 2 bi, Grupo Aço Cearense pede recuperação judicial

Com dívida de cerca de R$ 2 bilhões, o Grupo Aço Cearense acaba de entrar com pedido de recuperação judicial. Líder na região Norte e Nordeste, a companhia sofreu com a derrocada da economia nos últimos anos. A consultoria X Infinity Invest trabalhou com a empresa ao longo do último mês, antes do pedido de recuperação, que foi feito na noite de quinta-feira pelo escritório Nunes D’Alvia & Notari.

Credores

Na lista dos principais credores estão BTG Pactual, Santander, Banco do Nordeste, Bradesco e Itaú Unibanco, com quase R$ 900 milhões. Os cinco maiores credores já foram contatados, conforme Fábio de Aguiar, presidente da X Infinity, e a sinalização foi positiva. A empresa, que é geradora de caixa, espera que o processo seja o mais rápido possível.

Aposta

O pedido de recuperação judicial resulta, segundo o presidente da Aço Cearense, Vilmar Ferreira, da aposta que a empresa fez, em 2002, no crescimento da economia, se endividando para investir. A mudança no câmbio e na taxa de juros fez com que a dívida da siderúrgica dobrasse em três anos, relata.

