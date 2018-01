Com Fleury e Sírio, operação brasileira da Advance supera fatia global

O peso do custo dos planos de saúde para empresas no Brasil tem servido de trampolim para especialistas nesta área. Em apenas três anos desde que desembarcou no Brasil, a unidade local da Advance Medical Group, que faz serviços de gestão de saúde nas corporações, como a segunda opinião médica, já tem mais representatividade do que sua operação global.

De grão em grão

Com nomes de peso como o Hospital Sírio-Libanês e, mais recentemente, o Grupo Fleury, a espanhola viu sua carteira de clientes quase dobrar neste ano até setembro, totalizando 350 mil pessoas no Brasil. Apesar do desafio de convencer as empresas a gastarem além do que já desembolsam com planos de saúde, os investimentos das organizações brasileiras nos serviços da Advance saltaram 190%, na mesma base de comparação.

