Com foco em IPO, BR Distribuidora busca diretor de peso para liderar processo

Coluna do Broadcast

Nos preparativos para lançar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) já em outubro, a BR Distribuidora, da Petrobrás, está em busca de um diretor financeiro (CFO, na sigla em inglês) de peso para comandar as conversas com investidores no processo de abertura de capital. Para dar mais transparência e selecionar o melhor nome, a Korn Ferry, empresa de seleção de executivos, foi contratada.

Pressa e facilidade

O sindicato dos bancos que estruturará o IPO deve ser o mesmo que foi contratado em 2015, quando a empresa ficou próxima de lançar sua oferta, mas foi atrapalhada pela crise que se abateu sobre a companhia e sua controladora. Assim, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, BB-BI, Morgan Stanley e Bank of America Merrill Lynch (BofA) devem trabalhar no processo. Procurada, a BR disse estar em período de silêncio. A Petrobrás reiterou as informações já divulgadas sobre a oferta em fato relevante anterior.

