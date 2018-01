Com Gávea, Grupo São Francisco mira aquisições na área de saúde

O Grupo São Francisco, com foco no setor de saúde, está de olho em aquisições, após uma injeção, no ano passado, de cerca de US$ 100 milhões do fundo Gávea, comandado por Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. A estratégia da empresa é crescer de forma verticalizada, ingressando em novas cidades do interior de São Paulo e Centro-Oeste.

Caminhando

No ano passado, o grupo faturou mais de R$ 1 bilhão e, para 2017, mira receita 30% maior. Para os próximos meses, a meta é alcançar a marca de 1 milhão de beneficiários. Já chegaram nos 900 mil. O grupo, que conta com um hospital, uma operadora de saúde e também de odontologia, está debruçado ainda em crescimento orgânico e planeja inaugurar 13 unidades próprias ao longo deste ano.

