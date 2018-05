Com greve, montadoras não conseguem entregar veículos às concessionárias

Com as estradas bloqueadas em razão da greve dos caminhoneiros, montadoras não conseguiram distribuir ontem, dia 24, veículos para as concessionárias. As transportadoras não estão sequer saindo dos pátios com os veículos. As empresas têm afirmado abertamente que a greve interrompeu a produção, pela falta de peças, mas só algumas admitiram que também tiveram problemas com a distribuição dos veículos já prontos para serem entregues as lojas.

Contratempo. A dificuldade ocorre em um momento em que o setor volta a crescer nas vendas. No acumulado de janeiro a abril, foram registrados 768,2 mil emplacamentos, alta de 21,3% em relação a igual período do ano passado.