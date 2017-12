Com juro menor, volume de contratos de crédito consignado dobra

O crédito consignado, com desconto em folha, ganhou um impulso adicional no primeiro trimestre. Beneficiado pela queda dos juros para o segmento, o volume de contratos na modalidade quase dobrou no de janeiro a março, segundo a Access. Do total dos cinco bancos atendidos pela empresa especializada em gestão documental, foram fechados 1.156.203 negócios ante 607.845 um ano antes.

O volume superou, inclusive, em 20% a expectativa das próprias instituições que previam um total de 962.000 contratos. Além da queda dos juros para funcionários públicos e aposentados, a mudança na política do INSS, que aumentou o limite do empréstimo para 35% da renda e os aumentos dos salários no período também foram positivos para o segmento.

