A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurada pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ficou estável em 77,3 pontos de julho para agosto. O destaque no período foi o crédito, que aumentou 1,4% na relação mensal. Neste ano, a pontuação mais alta foi registrada no mês de março, com 78,2 pontos, a melhor marca desde fevereiro do ano passado.

