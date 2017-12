Com nova crise, Abrasce desiste de elevar projeção de vendas nos shoppings

O surgimento de uma nova crise política com a delação do dono da JBS, Joesley Batista, pegou de surpresa empresários do varejo e esfriou as perspectivas para 2017. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) se preparava para anunciar a elevação da projeção de crescimento das vendas anuais para 7% ante 5% divulgado em janeiro, mas desistiu. Os resultados até maio mostraram maior consumo nos shoppings e apetite crescente de lojistas por um espaço nos centros de compras. Mas, sem uma solução rápida para a crise, o setor deve voltar ao compasso de espera, avalia a associação. (Circe Bonatelli)

