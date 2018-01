Com nova política da Petrobras, valor médio da gasolina já subiu 12,28%

O preço médio da gasolina no Brasil já subiu 12,28% desde que a Petrobras adotou sua nova política de preços, aumentando a frequência de ajustes no valor dos combustíveis. O cálculo é da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e considera o período entre a segunda semana de julho e a média do mês de setembro – que saiu de R$ 3,50 para R$ 3,93. Já o preço do Gás Natural Veicular (GNV) teve variação de 0,8%, em média nacional, nesse período.

