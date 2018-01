Com novas regras, seguro para executivos deve acelerar expansão neste ano

Coluna do Broadcast

Depois da Lava Jato, o seguro D&O, que protege executivos contra demandas judiciais, deve acelerar seu crescimento ao longo deste ano. Com as novas regras em vigor desde novembro último, que incluem cobertura para multas civis e administrativas nas apólices, a expectativa da corretora BR Insurance é de que o segmento avance em torno de 15% em 2018.

Sinistro. Até novembro, o seguro D&O teve alta de 9,5%, para R$ 334 milhões, ante o mesmo período de 2016. Já o total de sinistros teve expansão de 58%, para R$ 183 milhões, de acordo com a Superintendência de Seguros Privado (Susep).

