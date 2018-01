Com oferta da Klabin, estoque de CRA na B3 supera marca de R$ 30 bi

O volume financeiro na carteira de investidores de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) na Unidade de Títulos e Valores Mobiliários da B3 superou a marca de R$ 30 bilhões no último dia útil do ano, sexta-feira (29). O recorde foi obtido com a oferta da Klabin, que teve a ECO Securitizadora responsável pela emissão.

Competitivo

Os CRAs têm como principal característica para os investidores a isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas. Já para as empresas que captam recursos por meio deste instrumento, a expectativa do mercado é que o cenário de juros baixos no Brasil torne o segmento mais competitivo após um ano de preços atraentes.

