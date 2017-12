Coluna do Broadcast

Aproveitando o apelo da queda da taxa de juros no Brasil, será lançado nesta semana o Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais, que manterá um fórum de discussão permanente para ajudar o desenvolvimento desse mercado. O grupo será formado por agentes de mercado, sendo que o idealizador do comitê e o presidente é Thomás Tosta de Sá, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

