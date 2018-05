Com R$ 300 milhões do BNDES, Clínica Fares quer inaugurar 20 unidades até 2020

Impulsionada pelo interesse das empresas em soluções mais acessíveis e alternativas aos planos de saúde tradicionais, a Clínica Fares pretende inaugurar até 20 unidades nos próximos três anos em grandes centros da capital paulista. A expansão está sendo estruturada a partir de linhas de crédito negociadas junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que alcançam R$ 300 milhões. No mês de maio, assinou dois novos contratos: com o Grupo Bom Pastor, de serviços funerários, e com o Cartão Tem. Mensalmente, a clínica tem fechado cerca de 400 acordos com empresas.