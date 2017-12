Com rodízio, BB fica de fora da emissão da Petrobrás e HSBC segue presente

Coluna do Broadcast

Um rodízio feito pela Petrobras na escolha dos bancos deixou de fora o Banco do Brasil da primeira captação externa de uma empresa brasileira em 2017. Em contrapartida, o HSBC, que vendeu sua operação brasileira ao Bradesco, segue marcando presença nas operações de dívida no exterior. Também está na emissão da Fibria. Além do banco inglês, coordenam a captação da Petrobrás, Bradesco, Itaú BBA, Citi e Morgan Stanley. O BB estava na última emissão feita pela estatal em julho de 2016, enquanto Bradesco e Itaú, não.

