Com sinais de retomada, Alvarez & Marsal amplia foco no operacional de cias

A Alvarez & Marsal, que nos últimos três anos esteve envolvida na reorganização financeira de companhias como Sete Brasil, Triunfo e a incorporadora Viver, se prepara para um segundo momento, de reconstrução das operações das empresas. Com a expectativa de retomada da economia e um ambiente mais competitivo, a A&M criou este ano a área de Corporate Transformation, focada na redução de custos e maximização de resultados das companhias. Apesar do pouco tempo de existência, o segmento já responde por 25% do faturamento da consultoria no Brasil.

