Com uma semana restante, Caixa tem adesão de mais de 2 mil ao PDV

A uma semana de finalizar seu segundo programa de demissão voluntária extraordinário (PDVE) neste ano, a Caixa Econômica Federal recebeu mais de duas mil adesões. A demanda corresponde apenas à metade do limite máximo de 5,48 mil colaboradores. Foi, contudo, bem-recebida pela alta cúpula do banco público. Isso porque, na outra iniciativa que fez neste ano, a Caixa já obteve a adesão de 4,645 mil funcionários. Portanto, o banco não espera que esse segundo movimento tenha um alcance muito maior do que o já registrado. A adesão vai até 14 de agosto.

Lá e cá

Além da Caixa, o Bradesco também está com um PDV na rua em busca de reduzir a gordura que ficou por conta da integração do HSBC Brasil. No banco privado, o prazo vai até o fim deste mês. A expectativa do Bradesco, no primeiro PDV de sua história, é atingir uma adesão entre 5 mil e 10 mil colaboradores. Procurados, Caixa e Bradesco não comentaram.

