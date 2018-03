Com venda de ativos, Petrobras descarta, por ora, captação externa

Após concretizar a venda de US$ 752 milhões em ativos nos últimos dias, a Petrobras desistiu de fazer uma emissão no mercado de dívida externa, ao menos por enquanto. A petroleira mudou seus planos considerando também as condições mais favoráveis dos preços do petróleo e que, eventualmente, poderá acessar o capital estrangeiro a um custo ainda menor.

Ainda nos planos

Desde o meio do ano, a Petrobras vinha sinalizando a agentes do mercado a ideia de captar entre US$ 7 bilhões a US$ 10 bilhões por meio da emissão de bônus. Embora tenha reconsiderado, a Petrobras deve ir ao exterior em 2017, para trocar os bônus que vencem no curto prazo e têm custo elevado.

