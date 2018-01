Comércio eletrônico deve movimentar mais de R$ 2,5 bi na Black Friday

Coluna do Broadcast

A Black Friday, que entrou para o calendário tradicional do varejo brasileiro, deve gerar mais de R$ 2,5 bilhões em negócios para o comércio eletrônico neste ano. A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e indica expansão de 18% em relação às vendas do evento no ano passado, quando a alta foi de 12%.

Aos milhares. Nesta edição, o número de pedidos nas lojas virtuais, segundo a entidade, deve ultrapassar o patamar dos 10 milhões, com tíquete médio de R$ 246. A previsão leva em conta as compras feitas entre os dias 20 e 24 de novembro.

