A retomada da economia brasileira deve se materializar no desempenho do e-commerce no Natal. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima alta de 12% ante 2016, para mais de R$ 8,4 bilhões em vendas.

Queridinhos. As lojas virtuais brasileiras devem receber, conforme a associação do setor, mais de 27 milhões de pedidos por conta do Natal, com tíquete médio de R$ 308.

