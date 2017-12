Comércio eletrônico espera faturar mais de R$ 2 bi com Dia dos Pais

O Dia dos Pais ganha cada vez mais relevância no comércio online. A data deve movimentar mais de R$ 2 bilhões para as lojas virtuais, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Dois dígitos

Se a entidade for assertiva nas projeções, o desempenho será 12% superior ao visto entre os dias 31 de julho e 11 de agosto de 2016. Ainda assim, lojistas prepararam promoções para atraírem a demanda dos consumidores diante do delicado momento econômico atual.

Conectados

São esperados 5,99 milhões de pedidos para as lojas virtuais por conta do Dia dos Pais, com tíquete médio de R$ 346,00. Dentre as categorias mais buscadas pelos filhos, estarão informática, eletrônicos e moda e acessórios.

Siga a @colunadobroad no Twitter