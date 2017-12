Comércio eletrônico espera mais de R$ 2 bi com o Dia das Crianças

O faturamento das lojas virtuais deve chegar a R$ 2,1 bilhões com o Dia das Crianças, cifra que, se confirmada, representará aumento de 5% em relação à mesma data do ano anterior. A projeção é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e considera as compras feitas entre os dias 25 de setembro e 11 de outubro.

Demanda

A expectativa da entidade é de que as lojas virtuais brasileiras recebam oito milhões de pedidos por conta do Dia das Crianças, com tíquete médio de R$ 269. Dentre as preferências, destaque para brinquedos, eletrônicos, moda e acessórios, informática e esporte e lazer.

