Comitê de fusões e aquisições quer apoio do BNDES para decolar

Coluna do Broadcast

O Comitê de Fusões e Aquisições (CAF) trabalha para ganhar musculatura e tem pleiteado o apoio de importantes figuras do mercado, como BNDES e CVM. O CAF foi criado há três anos para analisar operações societárias de empresas de capital aberto e evitar possíveis conflitos entre controladores e minoritários.

Quase estreia. A primeira operação que passaria pelo Comitê seria a reestruturação societária da JBS. No entanto, antes de qualquer deliberação por parte do Comitê, a transação foi vetada por um de seus principais acionistas, o próprio BNDES. Entre os fundadores do Comitê estão IBGC, Anbima, Amec e BM&FBovespa.

Siga a @colunadobroad no Twitter