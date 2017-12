Companhia chinesa apresenta proposta pela Malha Sul da Rumo em agosto

A China Communications Construction Company (CCCC) vai apresentar até o final de agosto proposta pela Malha Sul, concessionária de ferrovia da Rumo, do Grupo Cosan. A companhia chinesa, que no Brasil é representada por uma joint venture com o Banco Modal e com a australiana Macquire, já realiza diligência no trecho e estuda se o investimento a ser feito pode ou não envolver o controle. O trecho percorre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte do Estado de São Paulo. O aporte está condicionado, entretanto, à extensão do contrato da concessão da Malha Sul junto ao governo. A Rumo informou que está, neste momento, em fase final de negociação da prorrogação da Malha Paulista e que somente após sua conclusão ingressará em discussões sobre a extensão da Malha Sul. O Banco Modal não comentou.

