Um “Brazilian Day” está sendo preparado pelo governo para apresentar oportunidades aos investidores na Bolsa de Londres, no dia 8 de dezembro. Parte do programa será direcionado a atrair investidores para empresas e projetos com propostas de sustentabilidade ambiental e, talvez, emplacar alguma nova emissão de greenbond (títulos verdes).

