Concessionária Rota das Bandeiras, da Odebrecht TransPort, passa a compartilhar informações com o Waze

A Concessionária Rota das Bandeiras, da Odebrecht TransPort, vai passar a compartilhar informações com o Waze para os motoristas que trafegarem nas cinco rodovias do Corredor Dom Pedro, no interior de São Paulo. A parceria faz parte do Programa Connected Citizens do Waze. Pelo aplicativo, a Concessionária poderá disparar alertas aos cerca de 450 mil usuários que utilizam diariamente a rodovia. Em fase experimental desde fevereiro, a parceria registrou 197 ocorrências não identificadas pelas câmeras de monitoramento nos 297 quilômetros administrados pela empresa.

