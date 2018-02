Concorrência com financeiras faz cartão de loja acelerar projeto digital

Coluna do Broadcast

O avanço de projetos digitais por parte de bancos e fintechs, startups do setor financeiro, pressiona concorrentes no segmento de meios de pagamentos. A DMCard, que administra cartões de loja, os chamados private label, acelerou sua estratégia de migração desses plásticos para o ambiente online por meio de um aplicativo.

Sonho grande

O investimento no mundo digital faz parte da ofensiva da companhia DMCard, mais focada em supermercados e varejistas de construção de pequeno e médio porte, para abocanhar um espaço junto às grandes redes varejistas. Aí, também vai encontrar os bancos no meio do caminho.

