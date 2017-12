Concremat avança no exterior e quer fechar R$ 50 mi contratos neste ano

Coluna do Broadcast

A Concremat Engenharia está ampliando sua atuação no exterior. Com serviços de supervisão de obras na Bolívia, Peru, Paraguai e República Dominicana, a empresa de consultoria de engenharia quer elevar sua carteira para R$ 50 milhões em contratos até o final do ano. Recentemente, assumiu o projeto das obras de engenharia para revitalização de uma estrada na Bolívia, cujos serviços serão financiados pelo Banco Internacional de Desenvolvimento (BID). Nos próximos dias, fecha um novo negócio para supervisão das obras de reabilitação de uma segunda rodovia, também na Bolívia.

