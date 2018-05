Após dois meses de quedas consecutivas, voltou a subir em maio a confiança dos consumidores em São Paulo, conforme índice da Fecomercio-SP. O crescimento ante abril é de 3,2%, chegando a 113,5 pontos. O índice, que vai de 0 a 200, é maior quão mais alto for o grau de otimismo. O indicador aumentou porque as expectativas dos consumidores com relação ao futuro estão melhorando, mas a avaliação deles sobre as condições econômicas atuais piorou este mês.