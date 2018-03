Coluna do Broadcast

Um ano depois de diversificar seu mercado e lançar uma linha de notebooks para o setor de engenharia civil e arquitetura, a Avell já possui 20% do seu faturamento, que deve fechar 2016 em R$ 34,5 milhões, nesse segmento. Conhecida no mundo dos gamers, a meta é aumentar mais a fatia no novo setor e ter receita de R$ 40 milhões em 2017.

Siga a @colunadobroad no Twitter