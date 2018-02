Conhecida por eventos, HSM dará treinamento sobre “capitalismo consciente”

A empresa de educação executiva HSM fechou parceria para ser o braço de ensino e eventos do Instituto Capitalismo Consciente, grupo brasileiro inspirado num movimento norte-americano que mira empresas com preocupações que extrapolam as finanças. O objetivo é desenvolver uma plataforma para treinamento de lideranças em empresas interessadas em aprender sobre temas que vão desde consciência social a transparência e geração de valor para stakeholders. Conhecida por eventos com medalhões estrangeiros do marketing e gestão, a HSM está redirecionando esforços para crescer no negócio de treinamentos corporativos. (Dayanne Sousa)

