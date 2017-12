Conselho da JBS se reúne hoje para definir novo presidente

O Conselho de Administração da JBS vai se reunir hoje para escolher um substituto para a presidência da companhia após a prisão de Wesley Batista. Dentre os cotados, está Gilberto Tomazoni, que ocupa hoje a função de presidente global de operações da JBS e é uma das principais apostas do mercado. Falam ainda em José Batista Júnior, irmão mais velho de Wesley e Joesley e conhecido no mercado como “Júnior Friboi”. Ele, porém, é tido como menos provável, uma vez que também é da família. Os nomes de Gilberto Xandó, que era diretor presidente da Vigor e foi nomeado em junho para o conselho de administração da JBS, e de André Nogueira, ex-Banco do Brasil e que toca as operações da JBS nos EUA, também foram mencionados.

+ Prisão de Wesley Batista por insider trading é inédita

Tendão de Aquiles II

Wesley Batista foi preso hoje na operação Acerto de Contas, segunda fase da Operação Tendão de Aquiles. Conforme pedido da Polícia Federal, “há provas que os irmãos (Wesley e Joesley) agiram pessoalmente para manipular ações do grupo no mercado”. Procurada, a JBS não comentou.