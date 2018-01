Consórcio se prepara para competir com B3 em registro de gravame

Um consórcio, com um fundo de private equity por trás, está arregaçando as mangas para competir com a B3 na área de registro de garantias e de contratos de financiamento de veículos, o chamado gravame. O segmento foi herdado da Cetip, que já detinha o monopólio deste mercado. A ideia do futuro concorrente é lançar a empresa no início de 2018. A chegada de novos entrantes no setor de gravames será possível após resolução do Conselho Nacional de Trânsito que, dentre diversos pontos, prevê o credenciamento de entidades interessadas no segmento. Hoje, para uma empresa poder atuar neste segmento basta se habilitar junto ao Banco Central. A Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), que possui 40 bancos associados, por exemplo, já está credenciada.

