Consultoria everis lança aceleradora de fintechs no seguro

A consultoria everis anuncia hoje (06), durante o CIAB, o lançamento de uma aceleradora de fintechs – startup do setor financeiro – com foco no segmento de seguros. Vai disputar as chamadas insuretechs para fazer a ponte de soluções tecnológicas junto às seguradoras. Serão selecionados dez projetos que receberão mentoria por sete meses e ainda vão constituir uma joint venture com a everis.

Embora num ritmo mais devagar que os bancos, as seguradoras têm investido cada vez mais nas fintechs. A Porto Seguro já possui a sua própria aceleradora de startups, batizada de Oxigênio.

