Consultoria Kroll vê aumento de 44% em due diligence no Brasil em 2016

Coluna do Broadcast

A consultoria Kroll, com sede em Nova York, registrou no Brasil aumento de 44% em projetos de due diligence – processo de investigação e auditoria de uma empresa – em relação ao ano anterior. A procura pela consultoria, que também atua em gestão de riscos e investigações corporativas, cresceu sobretudo nos dois últimos meses do ano.

Gringo de olho

Pelo lado dos compradores, a Kroll afirma que os investidores estrangeiros têm demonstrado apetite no Brasil, em especial em ativos do setor de infraestrutura.

