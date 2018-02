Empresas de compliance do México, país que também briga para combater a corrupção, começaram a oferecer serviços no Brasil. A Finccom Consulting Group firmou, por exemplo, parceria com o escritório local Braga Nascimento e Zilio Advogados. Além de atuar em áreas de governança, risco e compliance, a ideia da novata também é ajudar as empresas mexicanas a investirem no Brasil – e vice-versa.

Siga a @colunadobroad no Twitter