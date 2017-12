Consultoria Siila se expande na AL e trabalha em pesquisa sobre shoppings

Coluna do Broadcast

Com escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro desde 2015, a consultoria imobiliária Siila, sediada nos EUA, está expandindo suas operações na América Latina e, além de abrir neste trimestre bases no México e na Colômbia, está debruçada na confecção de uma pesquisa inédita sobre o segmento de shoppings centers no Brasil. O levantamento trará informações sobre ocupação, preços dos aluguéis e compra e venda de ativos. (Circe Bonatelli)

