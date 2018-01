Consumidor deixa de pagar tributos e entra no cartão por gastos essenciais

O consumidor comprometeu, em fevereiro, mais de 100% de sua renda com gastos essenciais como moradia, contas residenciais e mercado, apontou estudo do GuiaBolso, aplicativo de finanças pessoais. Para fechar o mês, deixou de lado ou atrasou o pagamento de tributos, cujo peso no total das contas caiu de 1,8% em fevereiro de 2016 para 0,6%. O gasto com juro de cartão de crédito, por outro lado, subiu para 1,1% em fevereiro, ante 0,4% há um ano, em mais uma indicação das dificuldades dos brasileiros para honrarem seus compromissos.

Siga a @colunadobroad no Twitter