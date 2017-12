Consumo de gás em outubro alcança volume mais elevado em mais de 2 anos

Coluna do Broadcast

O consumo mensal de gás natural alcançou, em outubro, seu volume mais elevado em mais de dois anos, desde setembro de 2015, impulsionado pela demanda de termelétricas, que seguiram sendo acionadas para poupar água nos reservatórios, diante do fraco volume de chuvas no País. Foram consumidos 77,2 milhões de metros cúbicos diários em outubro, equivalente a um crescimento de 18,6% na comparação mensal, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) que serão divulgados hoje, dia 20. Apenas as térmicas demandaram 36,7 milhões de metros cúbicos/dia, alta de 90,4% ante outubro de 2016 e o montante mais elevado desde março de 2015.

Competitivo

Dentre os demais segmentos de consumo, destaque para o crescimento de 8,29% na demanda por Gás Natural Veicular (GNV), para 5,5 milhões de metros cúbico diários, reflexo, segundo a Abegás, da melhora da competitividade em relação aos combustíveis líquidos, que tiveram significativo aumento de preços após a mudança na política de preços da Petrobrás. (Luciana Collet)

