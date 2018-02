Consumo de gás volta a subir no País

Coluna do Broadcast

O consumo de gás natural no País voltou a crescer após mais de um ano em queda. O indicador de abril último mostra elevação de 8,46% na comparação com o mesmo mês de 2016, conforme a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). É a primeira expansão anual desde janeiro de 2016. Em relação a março, a alta foi de 10,6%. No quadrimestre, porém, ainda há queda de 9,46%. Para a Abegás, o desempenho de abril em relação a um ano reflete a tendência de recuperação da economia brasileira depois de um 2016 recessivo.

