Coluna do Broadcast

O escritório de contabilidade Contabilizei espera que sua base de clientes no Simples Nacional suba para 90% até 2018. Hoje, esse porcentual corresponde a uma fatia de cerca de 70%. O salto será possível graças à ampliação do teto de enquadramento para micro e pequenas empresas, sancionado no ano passado.

